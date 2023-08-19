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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:١٩ م

أمير عبداللهيان: التغلغل والانقلاب والحظر هي أدوات نظام السلطة لقمع ارادة الدول المستقلة

أمير عبداللهيان: التغلغل والانقلاب والحظر هي أدوات نظام السلطة لقمع ارادة الدول المستقلة

أكد وزير الخارجية الايراني، أن إعادة قراءة الانقلاب الاميركي البريطاني الذي أطاح بحكومة مصدق في 19 آب/اغسطس 1953، تبين ان تعامل الاستعمار قديمه وحديثه تجاه الحركات الوطنية الاستقلالية للشعوب، يتبع نمطا ثابتا، يتمثل في التغلغل والانقلاب والحظر الاقتصادي والحرب الصلبة والناعمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، في تغريدة له على منصة "اكس" (تويتر سابقا)، بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 للانقلاب الاميركي البريطاني ضد حكومة محمد مصدق الوطنية: إن إعادة قراءة انقلاب 19 آب/اغسطس (1953)، تبين ان تعامل الاستعمار القديم والحديث تجاه الحركات التحررية والاستقلالية للشعوب، يتبع نمطا ثابتا، لا صلة له بنوعية الحكومات المستقرة.

ولفت: ان التغلغل والانقلاب والحظر الاقتصادي، والحرب الصلبة والناعمة، هي أدوات نظام السلطة لقمع ارادة الدول المستقلة.

وفي ذات السياق، وتعليقا على ذات الذكرى السنوية، كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية على منصة "اكس" باللغة الانجليزية: قبل 70 عاما تمت الاطاحة بحكومة وطنية في ايران بإنقلاب مدعوم من اميركا وبريطانيا.

ورأى ان دعم الديكتاتورات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقمع الحركات التحررية، والتخطيط للانقلابات، تمثل أسس السياسات الاميركية والبريطانية، والتي تكررت مرارا من قبل هاتين الدولتين.

/انتهى/

رمز الخبر 1936061

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