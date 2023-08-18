أمیر عبداللهیان: کان لدینا حوار صريح ومثمر يقوم على سياسة الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان إلى اجتماعه مع ولي عهد المملكة العربية السعودية وقال: لدينا إجماع على ضمان الأمن والتنمية للجميع في المنطقة.

وكتب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ، الذي يزور جدة ، على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: هذا الصباح ، اجتمعنا مع ولي العهد السعودي لمدة 90 دقيقة في جدة.

وتابع: کان لدینا حوار صريح ومفتوح ومفيد ومثمر يقوم على سياسة الجوار و بإرادة رئيسي البلدين ، وتم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات خلال هذا الحوار.

وقال، نحن نتفق علی ضمان الأمن والتنمية للجميع في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان،اليوم الجمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وكان أمير عبداللهيان قد وصل فجر اليوم الى مدينة جدة، محطته الثانية والأخيرة من زيارته بعد مباحثات مطولة أجراها أمس في الرياض مع نظيرِه السعودي فيصل بن فرحان.

واتفق الوزيران على تشكيل لجان مشتركة للتعاون في مختلف المجالات.

وقال أمير عبداللهيان إن البلدين متفقان بشأن تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في مجالات الأمن والتجارة وغيرها، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما.

وبدأ أمير عبد اللهيان ظهر الخميس زيارة للمملكة العربية السعودية تستمر يومين استهلها بزيارة العاصمة الرياض .

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية إلى السعودية بعد استئناف العلاقات بين البلدين. وقال موفد قناة العالم إلى العاصمة السعودية الرياض ان اللقاء الذي جرى أمس الخميس بين وزير الخارجية الايرانية ونظيره السعودي هو رابع لقاء خلال اقل من6 اشهر، حيث كان بداية في العاصمة بكين والثاني في كيب تاون جنوب افريقيا وقبل شهرين كان لقاء آخر بين الجانبين في العاصمة الايرانيه.

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