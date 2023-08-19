امير عبداللهيان: الرياض تؤكد على تغيير نظرة السعودية / ولي العهد السعودي يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير خارجية بلادنا في ختام رحلته التي استمرت يومين إلى الرياض وبين الصحفيين: خلال رحلتي إلى المملكة العربية السعودية، أجرينا محادثات مختلفة في لقاء مع وزير خارجية هذا البلد واتفقنا على ضرورة عقد اتفاقيات مستقرة بين طهران والرياض.

وأضاف: "في محادثات يوم الجمعة وفي اللقاء مع ولي عهد السعودية، أجرينا مناقشات صريحة وواضحة ومفتوحة".

وقال وزير خارجية بلادنا: اتفق الجانبان على أن الأمن وفكرة التنمية المستدامة يجب أن تكون للجميع، لذلك تم التأكيد على فكرة الأمن والتنمية للجميع من الجانبين.

وقال: محمد بن سلمان يعتقد أيضاً أننا نفهم أنه من أجل تنمية المملكة العربية السعودية، إذا تحقق الأمن المستقر في المنطقة، ستستفيد المملكة العربية السعودية أيضاً من هذا الوضع.

وصرح أمير عبد اللهيان بأننا نولي اهتماما للقدرات الإقليمية المهمة لإيران والسعودية، وأوضح: محمد بن سلمان أعطى تعليمات لوزير خارجية هذا البلد بأن نتخذ خطوات أولية في إطار صياغة وثيقة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين، وأثناء زيارة كبار المسؤولين في البلدين وأثناء زيارة محمد بن سلمان التي ستتم في الوقت المناسب، سنحاول توقيع هذه الوثيقة من قبل كبار المسؤولين في البلدين.

وذكر أن ولي عهد المملكة العربية السعودية طرح بعض الأفكار بشأن المناقشات الإقليمية والدولية، وتابع: لقد أجرينا مشاورات في هذا الصدد، وأعتقد أن الجانب السعودي حاول إبداء نيته وإرادته في هذه اللقاءات والتأكيد على أن الجانب السعودي لديه نظرة مختلفة عن الماضي وهم مستعدون لقلب العلاقات بين البلدين إلى صفحة جديدة.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: كما اتفق البلدان على إعداد الوثائق الأساسية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وفيما يتعلق برحلات العمرة، كما أننا مستعدون لاستقبال السياح والمعتمرين كما في السابق عبر الرحلات الجوية.

وأكد: نعتقد أنه كان هناك تفاهم على أن المنطقة يمكن أن تخطو خطوة نحو التنمية للجميع بنظرة عصرية ودون الاعتماد على الأجانب، نأمل أن نرى منطقة آمنة.

وفي الختام قال: في وقت سابق وجه ملك السعودية دعوة للرئيس الايراني لزيارة السعودية، وقبل السيد رئيسي الدعوة، كما وجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعوة لمحمد بن سلمان لزيارة طهران، وقبل هذه الدعوة وقال في الوقت المناسب ستحدث هذه الرحلة.

ويشار إلى أن أمير عبد اللهيان وصل إلى طهران ليلة السبت في ختام رحلته التي استمرت يومين.

وخلال هذه الرحلة، التقى وتحدث مع نظيره السعودي وكذلك محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

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