جيش الاحتلال الصهیوني یعلن استهداف طائرة مسيرة للمقاومة في أجواء رفح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، هدفا للمقاومة الفلسطينية في الأجواء الغربية لرفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة شهاب بسماع دوي انفجارات ضخمة في الأجواء الغربية لرفح، تبين أنها ناجمة عن إطلاق جيش الاحتلال صاروخين أرض جو من موقع صوفا العسكري المتمركز على الحدود الشرقية للمحافظة، باتجاه الغرب.

وأشارت الى أن الصاروخين استهدفا طائرة مسيرة للمقاومة كانت تحلق في الأجواء القريبة لرفح.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلا ان منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة اخترقت أجواء المنطقة الحدودية لإشكول قادمة من جنوب غزة، وسمعت أصداء انفجارات الاعتراض في منطقة مجلس إشكول، ولا توجد تعليمات خاصة للمستوطنين.

/انتهی/