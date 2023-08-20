الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا ستنتهي في السوق السوداء

حذر المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكولونيل دوغلاس ماكجريجور، من أن أغلب المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.

وقال مكجريجور عبر حسابه في موقع "إكس": "نحن نرسل معدات بقيمة مليار دولار. ربما يختفي الكثير منها في السوق السوداء، بينما لا يذهب المال أبداً إلى حيث من المفترض أن يذهب".



وأشار مكجريجور إلى أن ما يحدث حالياً يتطلب "اهتماماً وتفهماً" من جانب القيادة الأميركية.

ومطلع العام الحالي، أبلغت كبرى شركات الدفاع الأميركية عن قفزات قياسية في العقود الجديدة، مع استمرار الحرب في أوكرانيا في تأجيج زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة.

ويأتي هذا الارتفاع في العقود الجديدة، بناءً على أوامر بإعادة ملء مخزونات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، الذين أرسلوا أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا منذ العام الماضي.

يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.

بدوره، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف، زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية للعالم.

/انتهی/