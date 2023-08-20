مساعد وزير الخارجية الايراني يدعو لتوسيع آفاق تنمية التجارة مع الدول الأفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع التاسع للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، انعقد اليوم الاحد، برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، وبحضور مساعدي ومديري الاجهزة التنفيذية أعضاء اللجنة، بالتركيز على أجندتين: "مراجعة متطلبات المشاركة الناجحة في معرض شنغهاي ومراجعة ومتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الجمهورية الى افريقيا".



وفي مُستهلّ الاجتماع، تمت الاشارة الى مشاركة إيران في معرض شنغهاي للاستيراد العام الماضي ، تمت مناقشة نقاط الضعف والقوة في هذه المشاركة، بحيث أنه من خلال إزالة أوجه القصور، سيكون من الممكن المشاركة في المعرض هذا العام بصورة أفضل، وكان من بين الاعتبارات المتعلقة بحضور المعرض التنسيق لتقييم الحاجة إلى عناصر المعرض، والنظر في التسهيلات للشركات المتطوعة لحضور المعرض، وكذلك تنظيم إصدار التأشيرات للمشاركين.



وخلال الاجتماع تم عرض نتائج زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى كينيا وزيمبابوي وأوغندا ، والتي تم خلالها توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مع هذه الدول الثلاث في مجالات النفط والطاقة والمنتجات الزراعية والحيوانية. ، وتصدير الآلات الصناعية والزراعية ، والأدوية والمعدات الطبية ، والصناعة والتعدين ، والاقتصاد الرقمي ، والذكاء الاصطناعي ، وإصدار الخدمات الفنية والهندسية، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الوثائق.



ولفت المسؤول الإيراني صفري إلى أهمية التعامل مع الدول الأفريقية، وأكد على تفعيل اللجان المشتركة قدر الإمكان والنهوض بأهداف هذه اللجان، ودعا الحاضرين في الاجتماع الى توسيع آفاق تنمية التجارة مع الدول الأفريقية، ودراسة امكانياتها واحتياجاتها من أجل تزويد البلاد بنطاق الاستثمار وإنشاء خطوط تجارية واقتصادية مع جزء كبير من إفريقيا.

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