البنك المركزي الإيراني يعلن خروج الإقتصاد عن الركود بنمو يصل 4.2

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محمد شيريجيان أن النمو الاقتصادي لبلادنا خلال العامين الماضيين بلغ 4.2 في المائة في المتوسط، وكان هذا الرقم يساوي 6 أعشار في المائة في السنوات الأربع قبل هذه الفترة وقال: "إن حجم تجارة إيران في العام الماضي بلغ 173 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف ما كان عليه في العام قبله تقريبًا.

وتابع: "من الناحية الاقتصادية ومن وجهة نظر الاقتصاديين، إذا زاد النمو الاقتصادي السنوي لبلد ما عن 3% لمدة عامين متتاليين، فقد خرج هذا البلد من الركود الاقتصادي."

كما أكد مساعد الشؤون الإقتصادي بالبنك المركزي أنه وفقًا لبرنامج مراقبة السيولة للبنك المركزي على مدار العامين ونصف العام الماضيين، فقد اقترب نمو السيولة من المقادير المستهدفة.

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