وزير الاقتصاد يدعو مجموعة العمل المالي إلى تبني نهج فني بدلا من النهج السياسي تجاه إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سيد إحسان خاندوزي، على هامش المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى عضوية إيران في مجموعة العمل المالي، قائلا: "وفقا للتقارير المالية والقضائية للبلاد، هناك إنجازات جيدة وغير مسبوقة في ترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد".

وأضاف: "نتوقع من مجموعة العمل المالي أن تتبنى النهج الفني بدلا من النهج السياسي في تقييمها"، مبينا: "ان تجربة إيران الاقتصادية في تحديد مسار غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تجربة ذات معايير أعلى وأفضل من العديد من الدول التي لديها الوضع الطبيعي في تقييم مجموعة العمل المالي".

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