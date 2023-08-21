وزير خارجية ماليزيا: أتطلع لاستضافة نظيري الإيراني في كوالالمبور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يزور وزير خارجية ماليزيا زامبري عبد القادر حاليا طهران استجابة لدعوة نظيره الإيراني للقاء مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية وعقب اجتماعه مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا في مبنى الخارحية استعرض خلالها المشاورات التي اجراها .

وشكر وزير الخارجية الماليزي أمير عبد اللهيان على دعوته لزيارة إيران وشكره على حسن الضيافة ، وقال: "زيارتي الأولى إلى طهران هي خطوة إيجابية من جانب ماليزيا لتعزيز العلاقات وإظهار استعداد بلادي لتعزيز التعاون مع إيران."

وأضاف: "زيارتي تظهر أيضًا التزام حكومة الوحدة الماليزية بقيادة رئيس وزراء ماليزيا بتعزيز العلاقات مع جميع الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران، وان ماليزيا ومن خلال التفاعل مع هذه المنطقة وباعتبارها منسق بين مجلس التعاون للخليج الفارسي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، تتمتع بديناميكية كبيرة في هذه المنطقة".

وقال وزير الخارجية الماليزي: بحثنا خلال اللقاء مع أمير عبد اللهيان حول تقدم العلاقات الثنائية وتعزيزها وتوظيف الطاقات لتوسيع التعاون.

وتابع زامبري عبد القادر: لقد أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة ، بما في ذلك فلسطين والإسلاموفوبيا والقضايا التي تواجه الأمة الإسلامية والمجتمع العالمي.

وأضاف: إنني أتطلع إلى استضافة أمير عبداللهيان في ماليزيا في أقرب وقت ممكن بهدف استمرار التعاون.

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