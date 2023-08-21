وزير الاتصالات الإيراني يلتقي بوزير خارجية ماليزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التقى عيسى زارع بور بصفته رئيساً للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وماليزيا، بوزير خارجية ماليزيا زمبري عبد القادر .

وتعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المسؤولة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وماليزيا وتتابع إدارة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعقد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين البلدين.

وفي السنوات القليلة الماضية، تم تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ولكن منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، في شكل سياسة دبلوماسية نشطة مع الدول المتحالفة ومتابعة من وزارة الاتصالات ووزارة الخارجية، عادت العلاقات بين البلدين إلى مسار التنمية وقريبا سيعقد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين البلدين.

وانعقد اليوم اجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية وماليزيا مع وزير خارجية ماليزيا في إطار متابعة تطوير العلاقات الاقتصادية وتنسيق الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين البلدين.

كما ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال هذا الاجتماع مع وزير خارجية ماليزيا تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة استكمال وثيقة التعاون المشترك بين البلدين.

كما أكد زارع بور وعبدالقادر على أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات في عالم اليوم ودورها المتزايد في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي على وجود العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.

وبالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وماليزيا، فإن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هو أيضاً رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وإندونيسيا وإيران والفلبين.

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