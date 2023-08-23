شيخ الاسلامي يؤكد على توسيع التعاون الأكاديمي بين إيران وماليزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى زمبري عبد القادر، وزير خارجية ماليزيا الذي سافر إلى طهران، أثناء زيارته لمركز الوثائق بوزارة الخارجية، مع محمد حسن شيخ الإسلامي، رئيس مركز الدراسات السياسية والاقتصادية الدولية لوزارة الخارجية.

وتم في هذا اللقاء بحث التعاون الثنائي بين إيران وماليزيا في مجالات الدراسات ومراكز الفكر والجامعات وتوسيع التعاون في مجال الوثائق وإقامة معرض لوثائق العلاقات الثنائية.

وفي هذا اللقاء، قيم وزير خارجية ماليزيا زمبري عبد القادر أيضاً التعاون بين البلدين في مجال الفكر والمجالات العلمية بأهمية واعلن استعداد ماليزيا لدراسة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة تعزيز التعاون مع معهد العلوم والتكنولوجيا في مجال العلاقات الدبلوماسية والخارجية (IDFR) ومعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية (ISIS) في ماليزيا.

وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على أن يتم في المستقبل القريب التوقيع على مذكرة تعاون شاملة مشتركة في مجالات العلوم ومراكز الفكر والوثائق بين الجانبين.

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