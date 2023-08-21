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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٤٩ م

الرئيس الباكستاني: استئناف العلاقات الإيرانية السعودية مدعاة لفخر العالم الإسلامي

الرئيس الباكستاني: استئناف العلاقات الإيرانية السعودية مدعاة لفخر العالم الإسلامي

أعرب الرئيس الباكستاني عن أمله في أن تلعب الرياض دورًا في تحقيق الأهداف المهمة للأمة الإسلامية ، لا سيما الصراع الفلسطيني وقضايا أفغانستان ، وقال: إن استئناف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية مدعاة لفخر العالم الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة لمكتب الرئيس الباكستاني ، ان عارف علوي بحث اليوم الاثنين مع الوفد السعودي برئاسة توفيق بن فيضان الربيعة وزير الحج في إسلام أباد حول العلاقات الثنائية وزيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ، والتطورات في المنطقة وقضايا العالم الإسلامي.

وأشاد علوي بنهج حكام السعودية في تطبيع علاقاتهم مع إيران ، وقال إن استئناف العلاقات الرسمية بين طهران وإسلام آباد مدعاة للفخر وشموخ العالم الإسلامي.

وضمن تاكيده على ضرورة قيام الدول الإسلامية بدورها في تحقيق الأهداف المشتركة ، أعرب رئيس باكستان عن أمله في أن تلعب المملكة العربية السعودية دورها في المساعدة على حل الصراع في فلسطين وكشمير وقضايا أفغانستان.

وقال عن العلاقات الباكستانية السعودية إن إسلام أباد ملتزمة بتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

رمز الخبر 1936133

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