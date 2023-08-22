رئيسي يزيح الستار عن احدث طائرة مسیرة ايرانية من طراز مهاجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم صباح اليوم إزاحة الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة والتي تبلغ مدة طيرانها القصوى 24 ساعة على ارتفاع 7000 متر ونصف قطر تشغيلي 2000 كيلومتر.

وتبلغ سعة الوقود القصوى لطائرة "مهاجر 10" المسيرة 450 لترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كغ. وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كم/ساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

كما أصدر الرئيس الإيراني في هذه المراسم أمرا ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية "خرمشهر" و"حاج قاسم" إلى القوات المسلحة وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بحضور وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره للجهود المبذولة في الصناعات الدفاعية.

وإلى جانب هذه الطائرة المسيرة، تم الكشف أيضا عن قنبلة "أرمان 1" الموجهة التي تطلق من الجو. وهذه القنبلة هي عبارة عن جيل من القنابل الشراعية الموجهة التي تصنعها الصناعات الدفاعية، وقنابل ياسين وبالابان هي قنابل شراعية أخرى تابعة لوزارة الدفاع سبق وتم تركيبها في السابق على المقاتلات والطائرات المسيرة.

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