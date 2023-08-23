وزير الدفاع: إيران قوة  كبيرة في مجال المسيرات والدول الكبرى تريد استخدام قدراتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد رضا اشتياني، خلال حديثه للتفزيون الإيراني: "ان وزارة الدفاع هي المسؤولة عن دعم وتجهيز القوات المسلحة، بالطبع، لها أيضاً مسؤوليات أخرى، ولكن هذه هي مهمتها الرئيسية".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية تعد قوة حقيقية تعتمد على قدرة الله، وان أعداءنا في قمة العجز امامنا، ورغم أن لديهم الكثير من العتاد، إلا أنهم فشلوا في كل الساحات بما فيها أفغانستان وسوريا والعراق وغيرها من المناطق"، مؤكدا: "نحن الآن في قمة القوة والسلطة، والعدو لا يسمح لنفسه حتى يفكر بخطوة حمقاء ضدنا".

ننتج جميع أنواع الصواريخ

وتابع أشتياني: "اننا ننتج اليوم كافة أنواع الصواريخ، مثل الصواريخ الباليستية والاستراتيجية ذات المدى البعيد، وصاروخ كروز الذي يتمتع بقدرة كبيرة على المناورة، والصواريخ الأرضية والجوية التي نصنعها على مدى مختلف حسب احتياجات القوات المسلحة، كما نعمل على صناعة الصواريخ القابلة للتخفي، ونعمل أيضًا على تعزير قوة الرأس الحربي لهذه الصواريخ".

وأوضح: "ان صاروخ خرمشهر يصل مداه إلى 2000 كيلومتر وصاروخ حاج قاسم يعمل بوقود صلب... لدينا قوة كبيرة في مجال الصواريخ ونمتلك صواريخ جوية وبحرية تتحرك على مسافة قصيرة من البر والبحر"، مؤكدا: "لقد تم إنجاز أشياء عظيمة في مجال صواريخنا الدفاعية، والكثير من الدول تتمنى ان يكون لديها صاروخ مثل صاروخنا باور 373".

اعترفت الولايات المتحدة بقوة إيران في مجال انتاج المسيرات

وصرح وزير الدفاع: "الطائرات بدون طيار تلعب دورًا مهمًا في القتال و في الحروب الحديثة، والعديد من الدول تبحث عن هذه القوة. لدينا قوة كبيرة في مجال انتاج الطائرات بدون طيار والولايات المتحدة اعترفت بذلك. تتمتع طائرتنا بدون طيار "مهاجر 6" بقدرة عالية، حيث يمكن لها الطيران بشكل متواصل لمدة 12 ساعة ومهمتها متعددة الأغراض ويمكنها اعتراض الأهداف وتحديدها وضربها".

وتابع: "مسيرات أبابيل أيضا تتمع بهذه القدرات ولدينا أنواع مختلفة من الطائرات الانتحارية والطائرات بدون طيار ذات الحجم الصغير، ومسيرة مهاجر 10 تستطيع البقاء في الجو لمدة 24 ساعة وتستطيع حمل صاروخي "ألماس" و"أرمان" وقنبلة "قائم" كما أنها تستطيع اجراء عملية الكشف وإذا وضعنا عليها رادار يمكنها أن تعمل مثل الأواكس وطائرة استخباراتية، ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر".... ستسعى الدول المختلفة إلى الاستفادة من قدراتنا هذه، وقد قالت الدول الكبرى إننا نريد الاستفادة من تقدمكم في مجال الطائرات بدون طيار".

/انتهى/