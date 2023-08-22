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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٣١ م

السفير الايراني في باكو يلتقي السفير الروسي الجديد لهذا البلد

السفير الايراني في باكو يلتقي السفير الروسي الجديد لهذا البلد

التقى سفير إيران في جمهورية أذربيجان السيد عباس موسوي مع سفير روسيا الجديد في هذا البلد ميخائيل افدوكيموف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "ميخائيل إفدوكيموف" ، سفير روسيا الاتحادية الجديد في جمهورية أذربيجان، مع السيد عباس موسوي، سفير جمهورية إيران الإسلامية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء .

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع العلاقات الثنائية المكثفة، والتعاون الثلاثي بين طهران وباكو وموسكو، وآخر تطورات محادثات السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، ولا سيما الوضع في كاراباخ، والتعاون بين الدول الساحلية الخمس المطلة على بحر قزوين في المجالات الاقتصادية والبيولوجية، كما تمت مناقشة البيئة والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1936157

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