عباس موسوي: ترامب اغلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي كتب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر اليوم الثلاثاء ردا على اجراءات الحظر الاميركية الاخيرة: ان فرض الحظر غير المجدي على قائد الثورة وكذلك رئيس الدبلوماسية الايرانية يعنى اغلاق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع الادارة الاميركية الفاشلة، فادارة ترامب تقوم حاليا بتدمير جميع الآليات الدولية المتاصلة للحفاظ على السلام والامن العالميين.

وكان ترامب، وقع أمس الاثنين مرسوما بفرض اجراءات حظر جديدة على ايران، وزعم أنها تأتي ردا على إسقاط إيران لطائرة التجسس المسيرة الأميركية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

كما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض اجراءات على 8 قياديين كبار في الحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه سيتم فرض حظر أيضا على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع./انتهى/