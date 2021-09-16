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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:١٦ م

السفير الايراني في باكو يلتقي بمساعد الرئيس الاذربيجاني

السفير الايراني في باكو يلتقي بمساعد الرئيس الاذربيجاني

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو "سيد عباس موسوي"، اليوم الخميس وللمرة الثانية خلال الاسبوع الحالي، بمساعد رئيس الجمهورية الاذربيجاني "حكمت حاجي اوف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية اذربيجان، ان"حاجي اوف" سلّم السفير موسوي، في هذا اللقاء، رسالة شفوية من رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علييف" الى نظيره الايراني "سيد ابراهيم رئيسي"؛ الى جانب عدد من الاقتراحات العملانية لرفع مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين.

كما استعرض الجانبان، الايراني والاذربيجاني خلال اللقاء بينهما اليوم، اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والعراقيل والسبل الكفيلة بتنمية وتعزيز الاواصر بين هذين البلدين الجارين./انتهى/

رمز الخبر 1918007
https://ar.mehrnews.com/news/1918007/

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