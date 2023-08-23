متحدث وزارة الدفاع: ايران ضمن الدول العشر الأولى في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد رضا طلايي"، في تصريح للميادين، نشرته القناة الاخبارية اليوم الاربعاء، أنّ "ايران لم ولن تكون يوماً البادئة بأي حرب، لكنها لن تدخر جهداً في الدفاع الحاسم عن استقلالها وأمنها".

ومضى القائد العسكري الايراني، الى القول ان، "الجمهورية الاسلامية أصبحت من ضمن الدول العشر الأولى عالميا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية"؛ مبينا ان أنّ "إيران استطاعت خلال 45 عاماً أن تتحوّل من مستورد للأسلحة، إلى دولة تصنّع نحو 90% من احتياجاتها العسكرية".

وفي جانب من هذا الحوار، تطرق "العميد طلائي" الى خبر تدشين الطائرة الايرانية المسيرة "مهاجر - 10" برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي امس الثلاثاء؛ منوها بإمكانية تزويد هذه المسيرة بقنابل من طراز "قائم" و"الماس" و"دستواره" وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

واوضح قائلا : ان المسيرة الإيرانية "مهاجر 10"، تتميز بقدرتها على كشف المنطقة بشعاع يصل لألفي متر وتبلغ سرعتها 210 كلم في الساعة وتحمل 300 كلغ.

وتابع : هذه المسيرة بإمكانها التحليق لـ 24 ساعة بشكل مستمر وعلى ارتفاع 7 آلاف متر.

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