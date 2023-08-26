وزارة الدفاع الإيرانية: دول أوروبية تطلب شراء طائراتنا المسيرة ولم يتم إلغاء أي عقد مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد رضا طلايي نيك، في مقابلة صحفية، إلى موضوع صادرات الطائرات المسيرة الإيرانية إلى دول أخرى وقال: "دول عديدة قدمت طلبها لشراء طائراتنا المسيرة، من بينها دول غربية وأوروبية، بالطبع لا تريد ذكر اسمها".

وتطرق المتحدث باسم وزارة الدفاع أيضًا إلى موضوع شراء الأسلحة الأجنبية من قبل إيران، وصرح: "انه لتلبية احتياجات القوات المسلحة، نعطى الأولوية للقدرات المحلية، ولكن في الحالات التي تكون هناك حاجة إلى إمدادات أجنبية لتكملة الأسلحة والمعدات المحلية، خاصة فيما يتعلق بمجال القتال الجوي، فهذه القضية منذ الفترات الماضية، كانت مدرجة في برنامج التوريد الخارجي التابع لوزارة الدفاع، الذي وصل بعضه إلى المرحلة النهائية، لكن عملية عقود توريد الأسلحة الأجنبية طويلة".

وأكد: "فيما يتعلق بالصفقات التي أجريناها مع دول أخرى مثل روسيا في الماضي، لم يتم إلغاء أي منها، بل كل منها تمر بعملياتها الخاصة".

وكان قد صرح وزير الدفاع الإيراني، العميد محمدرضا آشتياني، أيضا قبل أيام في تصريحات متلفزة: "الطائرات بدون طيار تلعب دورًا مهمًا في القتال و في الحروب الحديثة، والعديد من الدول تبحث عن هذه القوة".

وشدد: "لدينا قوة كبيرة في مجال انتاج الطائرات بدون طيار والولايات المتحدة اعترفت بذلك. تتمتع طائرتنا بدون طيار "مهاجر 6" بقدرة عالية، حيث يمكن لها الطيران بشكل متواصل لمدة 12 ساعة ومهمتها متعددة الأغراض ويمكنها اعتراض الأهداف وتحديدها وضربها".

وتابع: "مسيرات أبابيل أيضا تتمع بهذه القدرات ولدينا أنواع مختلفة من الطائرات الانتحارية والطائرات بدون طيار ذات الحجم الصغير، ومسيرة مهاجر 10 تستطيع البقاء في الجو لمدة 24 ساعة وتستطيع حمل صاروخي "ألماس" و"أرمان" وقنبلة "قائم" كما أنها تستطيع اجراء عملية الكشف وإذا وضعنا عليها رادار يمكنها أن تعمل مثل الأواكس وطائرة استخباراتية، ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر".... ستسعى الدول المختلفة إلى الاستفادة من قدراتنا هذه، وقد قالت الدول الكبرى إننا نريد الاستفادة من تقدمكم في مجال الطائرات بدون طيار".

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