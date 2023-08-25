خطيب جمعة طهران: مراسم زيارة الأربعين اصبحت كابوس للاستكبار العالمي/ يجب إحياء التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خطيب الجمعة في طهران إلى الدبلوماسية النشطة للحكومة الحالية، ودعا إلى تعزيز العلاقات مع الجيران والمنطقة باعتبارها سياسة صحيحة وحكيمة، وقال: تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع آسيا والشرق وانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي كان اهم النجاحات في هذا المجال.

وأشار حجة الإسلام حاج علي أكبري إلى زيارة آية الله رئيسي إلى جنوب أفريقيا وانضمام إيران إلى مجموعة بريكس، وقال: إن عضوية إيران في هذه المجموعة كانت إنجازا مهما تم تحقيقه خلال زيارة الرئيس الأخيرة، مشيرا إلى أهمية بريكس في النظام الدولي، قائلا: إن هذه المجموعة لها مكانة مهمة وبارزة في الاقتصاد الدولي وعضوية إيران في هذه المجموعة فعالة للغاية في كسر الأحادية وكبح الهيمنة الأمريكية في المجال الاقتصادي.

وأضاف: إن حضور إيران في هذا المنتدى وتوجه الحكومة الـ13 بهذا الخصوص هو في الحقيقة يعبر عن حضور إيران في النظام العالمي الجديد.

وتابع، أن الحكومة الحالية أكملت عامين من الخدمة، وقال: المواقف الثورية والمنسجمة مع القيم والمثل العليا بارزة في اتجاه هذه الحكومة، وتتجلى في شخص الرئيس النضارة والحيوية والأمل والروح.

وأضاف، تولت هذه الحكومة العمل في ظروف صعبة للغاية وبعد عقد من الركود في المجال الاقتصادي.

في جانب آخر قال خطيب جمعة طهران أن مسيرة الاربعين الحسينية، حركة ضخمة للملايين باتساعها وتنوعها وجمالها وخصائصها الفريدة، وكابوس الإستكبار العالمي.

وأضاف، إنه ممتن لكل الإجراءات الجيدة التي تم اتخاذها حتى الآن في توفير البنية التحتية لمسيرة الأربعين وأضاف: يجب الحفاظ على الجانب العام لهذه الحركة العظيمة لأن ما يقرب من نصف مليون شخص من مجتمعنا حاضرون في هذه الرحلة الإلهية.

وتابع حجة الإسلام حاج علي أكبري، تكريماً لذكرى شهداء الدفاع عن الأمن: استشهد هذا العام عدد كبير من رجال الشرطة المظلومين والمقتدرين دفاعاً عن أمن الوطن والشعب وقد وصل عدد الشهداء إلى 50 شهيداً.

وأشار إلى إحياء ذكرى الشهيدين رجائي وباهنر و الاسبوع الحكومي، وقال: إن هذا الأسبوع فرصة ثمينة لرجال الدولة لشرح الإنجازات وتحليل وانتقاد المسار المتبع والاستفادة من رأي الشعب.

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