جانغ مينغ: عضوية ايران الدائمة تسهم في تعزيز المنظمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "جانغ مينغ" قال خلال لقائه وزير الخارجية "حسين اميرعبداللهيان": "ان اليوم يعتبر يوما مهما للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنظمة شانغهاي للتعاون وأهنئ اصدقائي وزملائي الايرانيين وكذلك زملائي في المنظمة لعضوية ايران فيها".

وتابع: ان موقع ايران في المنطقة باعتبارها دولة قوية تنعم بالامن والاستقرار يحظى بأهمية لمنظمة شانغهاي.

ووقع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك اثناء حضوره قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند باوزبكستان برفقة الوفد الايراني عالي المستوى.

وقال الوزير أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر مساء أمس الاربعاء انه والامين العام لمنظمة شنغهاي وقعا هذا المساء في مدينة سمرقند التاريخية على تعهدات العضوية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة شنغهاي للتعاون.

هذا وكان اعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا على الانضمام الدائم لايران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

وقد وصل الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي يوم الاربعاء الى العاصمة الاوزبكية سمرقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية الى اوزبكستان.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة اقليمية كبرى انشأت في عام 2001 بهدف اطلاق التعاون المتعدد الاوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان .

وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004 ، كما انضمت اليها ايران وباكستان والهند وافغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت اليها بيلاروسيا ايضا بصفة مراقب فيما بعد.

واصبحت الهند وباكستان عضوان دائميان في المنظمة في صيف عام 2016 فيما استمرت ايران ومنغوليا وافغانستان وبيلاروسيا في العضوية بصفة مراقب.

/انتهى/