رئيسي: عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي نجاحاً دبلوماسياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، قال بعد عودته من زيارته لطاجيكستان مساء السبت ان عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، التي عقدت في قمة طاجيكستان، هي نجاح دبلوماسي.

واضاف الرئيس الايراني: "إن وجود الجمهورية الاسلامية الايرانية كعضو رئيسي في منظمة شنغهاي يخلق علاقة اقتصادية قوية لشعب بلادنا، مما يعني ربط ايران بالبنية التحتية الاقتصادية لآسيا والموارد المستدامة الناتجة عنها".

وشدد على ان وزارة الخارجية والوزارات الاخرى المسؤولة يجب ان توفر الظروف اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة الجديدة في اقرب وقت ممكن، قالاً: "إن الربط بالبنية التحتية الاقتصادية الآسيوية فرصة ثمينة لجمهورية الاسلامية اليرانية".

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