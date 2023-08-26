سفير إيران في دوشنبه يلتقي برئيس البرلمان الطاجيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد تقي صابري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طاجيكستان، وتحدث مع "محمد طاهر ذاكر زاده"، رئيس مجلس النواب الطاجيكي.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة انتهاء البعثة الدبلوماسية لمحمد تقي صابري في طاجيكستان، تم تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات وآفاق التعاون البرلماني بين إيران وطاجيكستان.

وفي حين أشار إلى أهمية تطوير التعاون البرلماني الدولي، أكد ذاكر زاده اهتمام طاجيكستان بمواصلة تعزيز وتوسيع العلاقات في هذا المجال مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي جزء آخر من كلمته وصف رئيس مجلس النواب الطاجيكستاني مهمة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بلاده بالناجحة والتاريخية وتمنى له التوفيق في نشاطاته المستقبلية.

كما شكر السفير الإيراني الدعم والتعاون الفعال من قبل السلطات الطاجيكية، بما في ذلك برلمان هذا البلد، في أداء مهمته لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين والشقيقين.

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