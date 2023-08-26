ايران تؤكد على معارضتها لأي تغيير في حدود أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أرمينيا اليوم السبت، في مقابلة مع وكالة الأنباء الارمينية ، إن إيران تعارض أي تغيير للحدود ويجب أن تكون جميع طرق الاتصال تحت سيطرة الدول التي تقع على أراضيها هذه الطرق.

وبحسب وكالة "نيوز أرمينيا" للأنباء، قال "مهدي سبحاني"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أرمينيا، في حديث مع وكالة الأنباء الأرمينية خلال المعرض الاقتصادي في "يريفان": "نحن ندعم سيادة و وحدة أراضي أرمينيا ونعارض أي تغيير في الحدود". ونحن نعترف بسيادة جميع البلدان ووحدة اراضيها وبالطبع نحن لسنا ضد فتح خطوط الاتصال وقد وفرنا هذه الخطوط لجمهورية أذربيجان ولكن جميع طرق الاتصال يجب أن تكون تحت سيطرة الدول التي تقع على أراضيها هذه الطرق ، خاصة في حالة أرمينيا".

وبحسب هذا التقرير فان أرمينيا اكدت مراراً وتكراراً أن محاولة رئيس جمهورية أذربيجان فتح طرق النقل والشحن الإقليمية لا علاقة لها بالمفاوضات والبيانات الموقعة في هذا الصدد حتى اليوم وغير مقبولة بالنسبة لأرمينيا.

وفيما يتعلق بطريق "زنكزور" المهم واحتمال استخدام جمهورية أذربيجان القوة لفتحه، قال سبحاني: "كما قلت، نحن نؤيد فتح طرق الاتصال، ولكن يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة الأرمينية فلن يتغير شيء بالقوة."

وقال وزير في الحكومة التركية مؤخرا إن إعادة فتح طريق "زنكزور" المهم مفيد للتجارة التركية. وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومكولي: "إن افتتاح طريق زنكزور سيزيد من التجارة الخارجية والسياحة لتركيا".

وسيؤدي إنشاء هذا الممر إلى قطع حدود إيران وأرمينيا بشكل دائم وسيمنح باكو إمكانية الوصول دون عوائق إلى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

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