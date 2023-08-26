صفری یجري مباحثات مع رئيسة بنك التنمية الجديد (بنك بريكس)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مهدي صفري التقى وتباحث مع السيدة ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد (بنك بريكس) على هامش اجتماع بريكس في جنوب أفريقيا.

وناقش الجانبان في هذا اللقاء عملية ضم إيران إلى هذا البنك.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى بدء محادثات انضمام إيران إلى بنك التنمية الجديد في عام 2017، وأعلن استعداد بلادنا لاستئناف هذه المحادثات وتسريعها.

وفي معرض تهنئتها بعضوية إيران في بريكس، اعتبرت السيدة روسيف أيضاً قبول ووجود إيران في هذا البنك سبباً في تحسين قوة البنك ومكانته الدولية.

وفي هذا الاجتماع، عين الطرفان ممثليهما لمتابعة عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بنك التنمية الجديد.

كما دعا صفري السيدة روسيف لزيارة إيران، كما أعلنت السيدة روسيف استعدادها للسفر في المستقبل القريب.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الجديد تأسس عام 2015 من قبل 5 دول أعضاء في مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا برأسمال قدره 100 مليار دولار.

كما انضمت الإمارات العربية المتحدة ومصر وبنغلاديش إلى هذا البنك في وقت لاحق. واعلنت ايضا أوروغواي عن بدء المفاوضات للانضمام إلى هذا البنك.

وتترأس السيدة روسيف، رئيسة البرازيل السابقة، هذا البنك. ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين.

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