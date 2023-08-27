اجتماع ايراني عراقي عند منفذ الشلمجة بهدف تقديم الدعم لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع مشترك، اليوم الاحد، بين مسؤولين في محافظتي خوزستان (جنوب غرب ايران) والبصرة العراقية، في معبر شلمجة الحدودي بهدف تقديم المزيد من الدعم وتسهيل الظروف لزوار الأربعينية.

وفي تصريح له خلال الاجتماع، قال القنصل العام الإيراني في البصرة "علي عابدي" : إن حركة زوار الأربعين من معبر شلمجة الحدودي إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة قائمة بانسيابية ومن دون أي مشاكل.

ونوه "عابدي"، بان زيادة عدد بوابات التدقيق في جوازات السفر داخل معبر شلمجة الحدودي، اسهمت في اختصار الوقت للزوار وتسهيل عبورهم مقارنة بالعام الماضي.

الى ذلك، أكد نائب محافظ البصرة "حسن نجار"، على أن الشعب العراقي يتوق لاستضافة الزوار الإيرانيين وتوفير افضل الظروف لهم.

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