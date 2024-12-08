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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ م

القنصل العام العراقي الجدید یبدأ مهام عمله في مشهد

القنصل العام العراقي الجدید یبدأ مهام عمله في مشهد

بدأ القنصل العام العراقي الجدید "سلام جلال التمیمي"مهام عمله في مدینة مشهد الإیرانیة معربا عن أمله في أن یستطیع تنفیذ واجباته بما یخدم مصالح البلدین الصدیقین والشقیقین.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب لقاء القنصل العام العراقي الجديد "سلام جلال التميمي"، الذي وصف بالجید مع رئیس بعثة وزارة الخارجیة في شمال شرق إیران أحمد معصومي فر، تسلم الأول مهام عمله في مدینة مشهد الإیرانیة.

وأعرب التمیمي عن أمله في أن یستطیع تنفیذ واجباته بما یخدم مصالح البلدین الصدیقین والشقیقین.

وعبر الجانبان عن ارتیاحهما بشأن العلاقات المتنامیة بین البلدین لاسیما التعاون بین خراسان الرضویة وجمهوریة العراق في مختلف القطاعات الإقتصادیة والعلمیة والثقافیة واستعرضا أرضیات التعاون الثنائي في قطاع السیاحة والزیارة .

/انتهى/

رمز الخبر 1951661
شیرین سماره

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