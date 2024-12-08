القنصل العام العراقي الجدید یبدأ مهام عمله في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب لقاء القنصل العام العراقي الجديد "سلام جلال التميمي"، الذي وصف بالجید مع رئیس بعثة وزارة الخارجیة في شمال شرق إیران أحمد معصومي فر، تسلم الأول مهام عمله في مدینة مشهد الإیرانیة.

وأعرب التمیمي عن أمله في أن یستطیع تنفیذ واجباته بما یخدم مصالح البلدین الصدیقین والشقیقین.

وعبر الجانبان عن ارتیاحهما بشأن العلاقات المتنامیة بین البلدین لاسیما التعاون بین خراسان الرضویة وجمهوریة العراق في مختلف القطاعات الإقتصادیة والعلمیة والثقافیة واستعرضا أرضیات التعاون الثنائي في قطاع السیاحة والزیارة .

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