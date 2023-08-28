جيل جديد من غواصات غدير وفاتح ينضم لبحرية حرس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت مصادر مطلعة أن البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ستتسلم النسخة الجديدة من الغواصات المأهولة.

وتعد غواصة فاتح، التي يبلغ وزنها 600 طن، من بين الغواصات شبه الثقيلة ومجهزة بأحدث الأسلحة مثل الطوربيدات والألغام البحرية، كما تم تجهيزها بنظام صاروخي موجه ونظام رادار صوتي متطور يمكنه التعرف على سفن العدو والعمل على عمق أكثر من 200 متر تحت سطح البحر لمدة خمسة أسابيع تقريبًا.

كذلك تم تصميم الغواصات من فئة غدير، التي تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2018، للإبحار داخل المياه الضحلة للخليج الفارسي لضمان السلام والأمن على الحدود البحرية الإيرانية.

وانضمت هذه الغواصات القادرة على إطلاق صواريخ تحت سطح البحر إلى الأسطول البحري الإيراني.

أطلقت إيران حتى الآن فئات مختلفة من الغواصات المتقدمة محلية الصنع، بما في ذلك غدير وقائم ونهنك وطارق وسينا.

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