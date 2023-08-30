انتشار صورة بعنوان "القرآن يجمعنا واسم الحسين يرفعنا" لاقت ترحيباً واسعاً في السوشيال ميديا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعبر عن روح الأخوة الاسلامية والايمانية المتمثلة بالكتاب وعترة النبي الاكرم صل الله عليه وآله وسلم.

ولاقت هذه الصورة ترحيبا واسعا في السوشيال ميديا اعتبرها الكثير من الكتاب والناشطين أنها عبرت عن ما في أعماق أنفسنا والتي طالما سعت قوى الاستكبار العالمي لتمزيق وتخريب صفوف المسلمين وذلك بهدف ابعاد المسلمين عن تعاليم القرآن الكريم وسيرة النبي المصطفى صل الله عليه وآله وسلم . خلال دعواتهم للانحلال والتفسخ المجتمعي عبر أساليب الحروب الناعمة وغيرها لحرف بوصلة الأمة الإسلامية عن قضيتها المركزية والمصيرية.

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