امير عبداللهيان: إيران مستمرة بدعم سوريا حتى تصل إلى الاستقرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في العاصمة السورية دمشق: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وأحدثها على مطار حلب الدولي.. وأؤكد أنه لم ولن تبقى أي ممارسة إجرامية واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي دون رد.

وأضاف عبد اللهيان: أجرينا مباحثات مطولة جيدة وبناءة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين حول العلاقات والاتفاقيات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقنا على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة الإيرانية السورية برئاسة نائب الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الوزراء السوري في طهران قريباً.

وتابع عبد اللهيان: ناقشنا مواصلة محاربة الإرهاب والممارسات الأمريكية لإعادة تنظيم تلك الجماعات وتواجد القوات الأمريكية غير الشرعية على الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب.

أكد عبد اللهيان أن إيران مستمرة بتقديم الدعم لسورية قيادةً وجيشاً وشعباً حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها.

ولفت عبد اللهيان إلى أن إقامة علاقات بين سورية وتركيا على أساس حسن الجوار واحترام سيادة سورية تخلق مناخاً إيجابياً في المنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماعات الرباعية بين سورية وروسيا وإيران وتركيا طرحت أفكاراً إيجابية حول احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

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