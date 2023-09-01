  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١:٥٠ م

وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس البرلمان اللبناني

وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس البرلمان اللبناني

استقبل رئيس مجلس نّواب لبنان، نبيه بري، وزير الخارجيّة الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة في مقرّ الرّئاسة الثّانية في بيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه التقى حسين اميرعبداللهيان اليوم الجمعة مع نبيه بري في بيروت.

انه كان قد أعلن المكتب الإعلامي في مجلس النّواب، أمس الخميس، إرجاء لقاء برّي مع عبداللّهيان، إلى السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة.

وقال اميرعبداللهيان خلال هذا اللقاء: "ان انتخاب رئيس لبنان امر في غاية الأهمية وإيران تدعم جهودكم ومساعي التيارات السياسية في هذا المجال".

وسلم وزير الخارجية الإيراني رئيس برلمان لبنان دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران وأكد على اهمية استقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة برمتها.

وحول العلاقات الايرانية السعودية قال اميرعبداللهيان لنبيه بري: "العلاقات الإيرانية السعودية تشهد تقدما وستترك نتائج ايجابية على التطورات الاقليمية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن القضية الأهم في لبنان هي موضوع الرئاسة، مؤكداً أن "الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اللبنانية في هذا المجال مستمرة".

وشدد على أن "أهم أسباب الضغط على لبنان هو استهداف المقاومة، مشدداً على أنّ "المقاومة التي تقف إلى جانب لبنان في مواجهة التهديدات، وإلى جانب الجيش، هي الركيزة الأساسية لأمن البلاد".

انه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني بعد ذلك نظيره اللبناني، عبدالله بوحبيب، وبينما كان قد التقى ليلة أمس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

/انتهى/

رمز الخبر 1936446

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات