الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء وضع السجناء المضربين عن الطعام في البحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء رفاه مئات السجناء المضربين عن الطعام منذ 24 يوماً اعتراضاً على الظروف السائدة في سجن "جو" في البحرين.

وأشارت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شمداساني في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى أنه منذ بدء الإضراب عن الطعام، وافقت السلطات على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وزيادة أوقات الزيارة في سجن "جو".

وأعربت المتحدثة عن ترحيبها بالدعوة الموجهة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، مؤكدة استعداد المكتب لإجراء تقييم للأوضاع في سجون البلاد، وتقديم المشورة للسلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

/انتهی/