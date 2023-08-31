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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٤٢ م

مسؤول إيراني: الإفراج عن ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر

مسؤول إيراني: الإفراج عن ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر

صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، حميد رضا دهقاني بوده، بأنه تم إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر مساء أمس الأربعاء، كانوا قد اعتقلوا لدخولهم المياه القطرية بالخطأ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الايراني، قال في هذا الصدد: بجهود زملائي في السفارة وبمساعدة المسؤولين القطريين، حصلنا على أمر بالإفراج عن ثلاثة من رعايانا (يوسف. ب.، عبد الرحمن. ب. وفرهاد. س.)..

وعن سبب اعتقالهم، أوضح دهقاني قائلا: تم القبض عليهم لدخولهم مياه قطر بالخطأ، وسيعودون إلى بلادنا خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: إننا نتفاوض من أجل إطلاق سراح سجناء آخرين.

يذكر ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، اعلن يوم 22 أغسطس/آب الماضي، إطلاق سراح سجينين إيرانيين في قطر دخلا البلاد بـ "بطاقات هيا" السياحية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936429

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