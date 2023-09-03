سرايا القدس تعلن استهداف مستوطنة "الفيرد" بصليات كثيفة من الرصاص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سرايا القدس-كتيبة أريحا، مسؤوليتها عن استهداف مستوطنة "الفيرد" جنوبي مخيم عقبة جبر بأريحا مساء اليوم السبت2/9/2023م بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من تنفيذ عملية اطلاق نار سـ10:55 مساء اليوم ،استهدفت مستوطنة الفيرد بصليات كثيفة من الرصاص".

وشهدت مدن الضفة والقدس، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، قرابة الـ26 عملاً مقاوماً أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين في الضفة.

يُشار إلى أنه بشكل دائم يقوم مقاومون من سرايا القدس في كافة كتائب الضفة بإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة، بالإضافة للمستوطنات القريبة منها، ويوقعون إصابات واضرار فيها.

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