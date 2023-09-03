يديعوت أحرونوت: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المنامة اليوم ويجتمع مع ملك البحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن أن وزير خارجية الكيان المحتل إيلي كوهين سيتوجه إلى البحرين مساء اليوم الأحد في زيارة مؤجلة منذ مطلع شهر أغسطس الماضي.

وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر أن يلتقي كوهين مع ملك البحرين في قصره بالإضافة إلى زيارة القاعدة البحرية الأمريكية حيث يتواجد أحد ضباط البحرية الإسرائيلية، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماعات مع أربعة وزراء بحرينيين، وسيرافق الوزير كوهين وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين ومجموعة من الصحفيين.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية البحرين بالمنقسمة والتي تتعامل مع أكبر ثورة للسجناء في تاريخها، رغم تقليل السلطات من الأمر.

وذكرت الصحيفة أن الكيان يراقب الوضع حيث التظاهرات المتضامنة مع السجناء، وإذا لم يكن هناك إخطار من السلطات البحرينية بإلغاء زيارة وزير الخارجية، فإن برنامج الاثنين حافل، وفق تعبيرها.

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