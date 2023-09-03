وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية التركي، قال خلال المؤتمر: اليوم أزور إيران للمرة الأولى كوزير للخارجية التركية، مضيفاً: أشكر السيد أمير عبد اللهيان على حسن ضيافته.

وتابع الوزير التركي: هناك علاقات تاريخية بين إيران وتركيا، ويعيش البلدان في سلام تام مع بعضهما البعض.

وفي ما يتعلق بالزلزال الذي ضرب تركيا منذ فترة، والمساعدات الإيرانية، لفت فيدان: في الزلزال الذي ضرب تركيا، أظهرنا تعاوننا مرة أخرى، ونشكر إيران على ماقدمته خلال البلاء الطبيعي، مضيفاً التغيرات والأزمات الاجتماعية تزيد من أهمية علاقاتنا.

وأردف وزير الخارجية التركي: في أوروبا هناك هجمات متعمدة ضد القيم الإسلامية، و ناقشنا هذا الموضوع مع بعضنا البعض.

وأضاف المسؤول التركي: سعداء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والسعودية، مضيفاً إيران والسعودية وتركيا دول مسؤولة في المنطقة.

وأكد فيدان أن إيران وتركيا دولتان قويتان في المنطقة وهذا يزيد من مسؤوليتنا.

فيدان: نريد عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم بأمان تام

وفيما يتعلق بالمسألة السورية أوضح المسؤول التركي: بحثنا بشكل أعمق ما يمكن القيام به بما يخص المسألة السورية، مضيفاً، نريد عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم بأمان تام.

وتابع المسؤول التركي: وفي الحرب ضد الإرهاب وحزب العمال الكردستاني، نريد أن يكون هناك المزيد من التعاون وأن تتعاون الحكومة السورية أكثر، وأنا متأكد من أن ذلك من ضرورات سوريا أيضاً .

وأضاف: تحدثنا عن أمن واستقرار وتنمية العراق، وعن مكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا.

وتابع وزير الخارجية التركي: ناقشنا مسئلة أمن الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والنقل وغيرها، وعبّرنا عن قلقنا وحساسياتنا فيما يتعلق بالإرهاب، وناقشنا أيضًا خطوات زيادة حجم التجارة فيما بيننا، وناقشنا وضع بلدينا في التجارة الحدودية والزراعة والنقل، وتحدثنا أيضًا عن التعاون في قضية الطاقة، وآمل أن نحل هذه القضايا من خلال التفاهم المشترك.

وقال المسؤول التركي: تبادلنا وجهات النظر مع الجانب الإيراني في مكافحة التنظيمات الإرهابية وركزنا على تنسيق الهيئات المشتركة بين الدولتين واعتماد الدبلوماسية لحل المشكلات العالقة.

فيدان: قلقون من الأحداث الجارية في كركوك

وأضاف وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: قلقون من الأحداث في كركوك وينبغي تجنب العنف هناك، وعدم المساومة سياسيا على حقوق التركمان في كركوك وسندافع عنهم دوما.

وتابع فيدان: مدينة كركوك تضم جميع الاعراق والأديان واي مشكلة فيها تؤدي الى نتائج سلبية على جميع المحافظات العراقية، ودعا فيدان المسؤولين العراقيين لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيهم.

هذا واستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، نظيره التركي هاكان فيدان في طهران.

وحظي وزير الخارجية التركي الذي يزور طهران لأول مرة منذ توليه المنصب، عقب الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة، باستقبال رسمي من قبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية التركي اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية عن زيارة فيدان إلى طهران أمس السبت وقالت أن فيدان سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران خلال هذه الزيارة. وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن هذه الزيارة تتيح الفرصة لدراسة مدى تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية.

وترتكز سياسة الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة السيد ابراهيم رئيسي، على تعزيز العلاقات الودية مع دول الجوار ودول العالم الصديقة، وبناء العلاقات على أساس احترام سيادة الدول وبما يخدم مصالح الشعوب.

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