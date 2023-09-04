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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١١:٢٩ ص

فريق السيدات الإيرانية يشارک منافسات هوكي الجليد في الإمارات

فريق السيدات الإيرانية يشارک منافسات هوكي الجليد في الإمارات

تشارك ممثلات هوكي الجليد الإيرانية في منافسات هوكي الجليد للسيدات التي تستضيفها مدينة العين الإماراتية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيشارك فريق آيس بوكس لهوكي الجليد للسيدات الإيرانية في بطولة هوكي الجليد للسيدات التي تقام في حديقة الهيلي العين Hili Fun City خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر.

وتآتی مواعيد مباريات فریق بلادنا على النحو التالي بتوقيت طهران:

الثلاثاء 5 سبتمبر الساعة 16:00 مع فريق "ایغلز" الفلبينية

الأربعاء 6 سبتمبر الساعة 17:30 مع فريق "بنترز" المكسيكية

الخميس 7 سبتمبر الساعة 17:30 مع فريق "شاهین" الاماراتیة

وستقام منافسات الترتيب والنهائي يومي 8 و9 سبتمبر.

سيشارك فريق هوكي الجليد الإيراني في هذه البطولة بتكوين شاب ومعظمهم من الأشخاص الذين لديهم تجربتهم الأولى.

/انتهى/

رمز الخبر 1936532

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