المقاومة الفلسطینیة تتصدى لاقتحام كبير لجيش الاحتلال في مخيم جنين+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات كبيرة لمخيم جنين في أعقاب اكتشاف المقاومين قوة إسرائيلية خاصة تسللت للمخيم.

وأشارت الى أن صافرات الإنذار دوت في المخيم في اعقاب اكتشاف القوة الخاصة، ودارت اشتباكات مسلحة مع القوات المقتحمة.

وتدور في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين، فيما نشرت قوات الاحتلال القناصة على أسطح المباني في مخيم جنين

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي ما أدى لإصابة أحد الشبان بالرصاص الحي.

القناة 14 العبرية ذكرت أنه للمرة الأولى منذ عملية ما يسمى "المنزل والحديقة"، اقتحمت قوات حرس الحدود والجيش بمساعدة الشاباك مخيم جنين لاعتقال مطلوبين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها اكشفوا أمر قوة خاصة على اطراف المخيم وأمطرونها بصليات من الرصاص.

ويـأتي الاقتحام اليوم للمرة الأولى بعد اقتحام جنين الأخير في يوليو الماضي الذي أدى لارتقاء 13 شهيداً وأضرار كبيرة في المخيم.

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