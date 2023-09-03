أمير عبد اللهيان یستفسر عن جودة الخدمات لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسين أميرعبد اللهيان وزير خارجية بلادنا أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق والقناصل العامين لبلادنا في مدن النجف الأشرف وكربلاء والبصرة. وناقشا آخر تطورات الخدمات لزوار ابا عبدالله الحسين عليه السلام من قبل ممثلي بلادنا.

وثمن امير عبداللهيان جهود زملائه وجميع المشاركين في مراسم أربعين الحسين (ع)، مشيراً إلى الإجراءات الفعالة والمحمودة والحضور الميداني لوزراء الخارجية الداخلية والطرق والتنمية العمرانية وكافة الإدارات ذات العلاقة في إيران والعراق، وشدد على ضرورة استخدام كافة التسهيلات الموجودة لدى سفارات بلادنا في مجال التنسيق الميداني مع الجهات العراقية المعنية والمتعلقة، فضلا عن تقديم أي تسهيلات وخدمات في المناطق القنصلية الموجودة تحت تصرف سفارات بلادنا، لأداء زيارة الأربعين بشكل لائق.

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