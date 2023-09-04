وزیر العمل الایراني يبحث مع وزيرة خارجية بوكينا فاسو تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزیر التعاون و العمل و الرخاء الاجتماعي "صولت مرتضوي" مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو "أولفيا رومبا" الیوم الاثنین سبل تعزیز التعاون في مختلف المجالات بین البلدین.

و استعرض الجانبان في هذا اللقاء تطوير التعاون بين البلدين في المجالات التقنية والصناعية، والخدمات الفنية والهندسية، والطاقة، والتدريب الفني والمهني، ومشاريع البنية التحتية، والصناعات التحويلية، والمنتجات الكيماوية والحديد والصلب، والدعم الاجتماعي.

و في منتصف شهر ایار/مايو من هذا العام، التقى وزير الصناعة وتنمية التجارة في بوركينا فاسو مع وزير التعاون والعمل و الرخاء الاجتماعي الایراني.

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