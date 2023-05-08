وزير التعاون والعمل: علاقات إيران وبوركينا فاسو تسهم بتوسع التعاون مع الدول الافريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير التعاون والعمل والرفاة الاجتماعي "سيد صولت مرتضوي"، على ان بناء العلاقات والتعامل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة بروكينا فاسو، يسهم في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين ايران والدول الافريقية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بين وزير العمل الايراني مع وزير التجارة والتنمية الصناعية والحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية بوركينا فاسو الشعبية "سيرج بودا".

ولفت مرتضوي الى، ان المسلمين يشكلون اكثر من 60 بالمائة من التعداد السكاني في دولة بوركينا فاسو، فضلا عن روح الاستقلال والتحرر من التبعية التي يتسم بها هذا البلد، وبما يزيد في اهمية التعاون معه.

واعلن وزير العمل الايراني، عن استعداد هذه الوزارة لاعداد مسودة حول التعاون مع بوركينا فاسو، وعقد اجتماعات مشتركة حضوريا وافتراضيا، لتحقيق هذا الهدف بالمستقبل القريب.

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