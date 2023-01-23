علي باقري يلتقي رئيس وزراء بوركينا فاسو في واغادوغو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي باقري برئيس وزراء بوركينا فاسو خلال زيارته التي استغرقت يومًا واحدًا إلى واغادوغو.

وفي هذا الاجتماع، وأثناء إعلانه دعوة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمسؤول البوركينايي، أطلعه على آخر تطورات العلاقات وخطط تطوير العلاقات.

وفي هذا الاجتماع، قال باقري، في إشارة إلى تاريخ الاستعمار الغربي في القارة الأفريقية، إن عيد الاستقلال في الدول الأفريقية هو اليوم الذي تمكنت فيه هذه الدول من تحرير نفسها من أسر الحكومات الأوروبية الناقضة لحقوق الإنسان.

وشدد رئيس وزراء بوركينا فاسو، أثناء ترحيبه بدعوة نظيره الإيراني، على تطوير العلاقات الثنائية.

وفي إشارة إلى مكانة إيران الحضارية، قال إن الدول الأخرى مدينة بطريقة ما لهذه الحضارة العظيمة، وأن بلاده ترحب بأي تطور في العلاقات مع إيران.

كما ناقش باقري القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مع وزير خارجية بوركينا فاسو.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين وعقد اجتماعها الأول قريبا في واغادوغو.

وفي لقاء باقري مع وزير التجارة والتنمية الصناعية في بوركينا فاسو، بحث الجانبان سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة التبادلات التجارية وإقامة معرض للمنتجات الإيرانية.

ورحب المسؤول البوركينايي بوجود الشركات الإيرانية في بلاده.

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