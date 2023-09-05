عرين الأسود یتوعد بالثأرلحرائر الخليل ومعركة مفتوحة مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مجموعات عرين الأسود، في بيان صحفي أنها وعدت سابقاً ونفذت فكما ثأرت لماجدات القدس ستثأر من جديد لحرائر خليل الرحمن، هم ورجال الخليل أسود الخليل وذئابها.

وبينت أن "الصامت على إهانة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وحرائرنا تُحرّم عليه الجنسية الفلسطينية ولا يستحق العيش على أرضنا المباركة ولا مجال للمداهنة واحترام المشاعر للذين لا يحترمون دينهم ووطنهم".

وفي رسالة للاحتلال قالت مجموعات العرين:" حين اعتديتم على فتياتنا في القدس كان الرد من أسودنا في جبال النار قاسياً وإن تستّرتم على حجم الرد فلم يهمنا الإعلام ولن يهمنا سوى رضا رب العالمين عنا وعن جهادنا".

وأشارت إلى أن الحرب معكم مفتوحة وسنستنزف الاحتلال في كل شيء وسنخرج لهم وسيخرج معنا الأبطال ذئابنا المنفردة أبناء شعبنا الذين لا يرتضون الذل والهوان لأعراضنا.

وختمت بالقول:" سنخرج لكم من حيث لا تحتسبون كما في كل مرة، وستتلقون الضربة تلو الأخرى وحينها لا تنفع النُذُر".

المصدر : شهاب





