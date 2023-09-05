صادرات الفستق الإيراني يبلغ 110 ملايين دولار خلال 5 أشهر الأولى من هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح سيد روح الله لطيفي، رئيس الإدارة العامة لمكتب الدراسات والمراقبة والتجارة الخارجية بالمنظمة المركزية للتعاونيات الريفية الإيرانية: منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، تم تصدير فستق حلبي بقيمة 109,714,177 دولاراً، وهو ما ارتبط بنمو في الوزن بنسبة 6% وانخفاض في القيمة النقدية بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة.

وأضاف: أن هذه الفستق تشمل 12,590 طناً من الفستق غير المقشر بقيمة 71,664,217 دولاراً، و3,323 طناً من الفستق المقشور بقيمة 37,306,179 دولاراً، وفستقاً آخر وزنه 68.5 طناً بقيمة 744 ألف دولار.

وعن وجهات تصدير منتجات الفستق، قال لطيفي: روسيا بشراء 3733 طناً بقيمة 25 مليون دولار وحصة 23% من الوجهة الأولى، ألمانيا بشراء 11.2 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة بقيمة 11 مليون دولار، وكانت قيرغيزستان بـ 8.5 مليون دولار والصين في المرتبة الثانية إلى الخامسة من المشترين للفستق الإيراني في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بمبلغ 7.5 مليون دولار.

وتابع: الهند، العراق، أوزبكستان، طاجيكستان، إسبانيا، باكستان، أفغانستان، كندا، لبنان، إيطاليا، تركيا، هونج كونج، كازاخستان، الكويت، قطر، سنغافورة، سوريا، ماليزيا، إنجلترا، تركمانستان، أوكرانيا، أستراليا، بلجيكا، اليابان وعمان والأردن وفرنسا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا واليونان وصربيا وسويسرا وتايلاند ومولدوفا ومقدونيا وهولندا وتايوان والبحرين تحتل المراكز من السادس إلى الرابع والأربعين من وجهات تصدير الفستق الإيراني على التوالي.

/انتهى/