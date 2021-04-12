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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٠٧ م

تصدير الفستق الايراني للدول الجوار يشهد نمواً بنسبة 56 بالمئة في العام الماضي

تصدير الفستق الايراني للدول الجوار يشهد نمواً بنسبة 56 بالمئة في العام الماضي

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الايرانية تسجيل صادرات الفستق في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار2021، نموا بنسبة 56 بالمئة على اساس سنوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت البيانات الى أن السلع العشر الاولى المصدرة من ايران شملت البنزين والغاز الطبيعي المسال والبولي اثيلين بكثافة دون 94 بالمئة والميثانول والفستق والبروبان المسال وسبائك الصلب والبولي اثيلين بكثافة اكثر من 94 بالمئة والقطران والزيوت.

وذكرت أن قيمة السلع العشر المصدرة في الفترة المذكورة تجاوزت 13.7 مليار دولار وشكلت 34.9 بالمئة من اجمالي الصادرات.

ولفتت الى أن الصين تصدرت قائمة الاسواق المستوردة لهذه السلع تلاها بالترتيب العراق والامارات وتركيا وافغانستان على التوالي، حيث استحوذت مجتمعة على نسبة 74 بالمئة من قيمة الصادرات.

/انتهى/

رمز الخبر 1913489
https://ar.mehrnews.com/news/1913489/

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