استعداداً لعقد قمة العشرين.. زعماء الدول المشاركة يصلون إلى نيودلهي

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، ان خلال القمة التي تستمر يومين بدءاً من السبت، ستناقش العديد من القضايا الخلافية مثل الحرب في أوكرانيا والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون، ما سيصعّب إصدار إعلان ختامي الأحد.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المتحدر من أصول هندية، الجمعة إلى نيودلهي ترافقه زوجته أكشاتا مورتي، وفق ما أظهرت مشاهد تلفزيونية.

وانطلق الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية، متّجهاً إلى نيودلهي حيث من المتوقع أن يصل عند الساعة 18,15 بالتوقيت المحلي (13,25 ت غ).

ولدى وصوله إلى نيودلهي سيلتقي بايدن رئيس الوزراء الهندي الذي استقبله في حزيران/يونيو في البيت الأبيض.

وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي، فيها يرأس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الوفد الصيني.

وخلال الاجتماعات الوزارية التي سبقت القمة، فشلت جهود مودي في دفع زعماء مجموعة العشرين إلى تجنب انقساماتهم لمعالجة قضايا عالمية حاسمة، بما فيها إعادة هيكلة الديون العالمية وارتفاع صدمات أسعار السلع الأساسية عقب الحرب في أوكرانيا.

كما دعا رئيس الوزراء الهندي قادة مجموعة العشرين إلى مساعدة الدول النامية مالياً وتقنياً لمكافحة تغير المناخ.

يذكر أنّ دول مجموعة العشرين وافقت على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم بالمجموعة، وتعتزم إعلان القرار خلال قمتها التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

كما دعت مجموعة العشرين هذا العام تسع دول غير أعضاء منها بنغلادش وسنغافورة وإسبانيا ونيجيريا، ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحضور القمة.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي. وتمثّل المجموعة 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وتشمل ثلثي سكان العالم.

وتضم المجموعة كلّاً من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

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