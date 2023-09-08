إيران تحضر في اجتماع مجلس البنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شانغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد حصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، شارك وفد من بلادنا في الاجتماع الأربعين لمجلس البنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب لهذه المنظمة المعروفة باسم "RETS". .

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو 11 دولة، منهم 9 دول أعضاء ومراقبين، تمت مناقشة جدول الأعمال المحدد وتم تبادل الآراء وإعلان القرارات المتخذة وتوقيعها من قبل ممثلي الدول.

وفي هذا الاجتماع أيضا، فإن الأعضاء، إذ قدموا خالص التهنئة للجمهورية الإسلامية على عضوية المنظمة، ورحبوا بوجود إيران في المجلس باعتبارها إحدى الدول المهمة والفعالة في تطورات المنطقة.

كما علق أعضاء المجلس على آخر التطورات المتعلقة بالإرهاب والانفصالية والتطرف، ومن خلال إدانتهم للهجمات الإرهابية التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك هجوم داعش على مرقد شاهشجراغ (ع)، قدموا اقتراحات لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وتم في هذا اللقاء تقدير جهود دول المنطقة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريم الضحايا والقوات والقادة العسكريين وفي مقدمتهم الفريق الشهيد قاسم سليماني.

وإن استمرار القتال ضد داعش وضرورة الاهتمام بالوضع في أفغانستان كانا مسألتين مهمتين حظيتا باهتمام خاص في هذا الاجتماع.

وترأست كازاخستان هذا المجلس هذا العام، وعقد هذا الاجتماع بحضور مستشار الأمن القومي للبلاد.

ومنحت الرئاسة في العام التالي للصين بناء على رأي الأعضاء.

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