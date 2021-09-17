إيران تصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون

واعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية ، اليوم الجمعة خلال خطابه في مؤتمر القمة عن شكره لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على عضوية إيران الدائمة في المنظمة ، وقال: آمل أن تواصل منظمة شنغهاي مسيرتها المتنامية التي نجحت في اكتساب مكانة إقليمية ودولية بارزة في فترة وجيزة.

وهنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إيران على عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون خلال خطابه في القمة الثانية والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون .

وانطلقت القمة الحادية والعشرون لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة الیوم الجمعة بمشاركة الدول الاعضاء دائمة العضوية والمراقبة فيها ومنها رئيس الجمهورية الایرانیة السيد ابراهيم رئيسي.

وكانت منظمة شنغهاي للتعاون قد تأسست في شنغهاي عام 1996 بحضور رؤساء روسیا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.وفي العام 2005 انضمت ايران والهند وباكستان للمنظمة بصفة عضو مراقب وفي عام 2017 تحولت الهند وباكستان الى العضوية الدائمة .

وتعد افغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا دول اعضاء مراقبة في المنظمة في الوقت الحاضر، كما تقدمت دول ارمينيا وجمهورية اذربيجان والنيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا بطلب الانضمام للمنظمة عام 2015.

/انتهى/