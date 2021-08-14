ماهي منظمة شنغهاي التي ستنضم إيران اليها؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعتبر روسيا من أعضاء المنظمة التي أكدت مراراً، أنها لا ترى عائقا أمام انضمام إيران، التي تشارك في أعمال المنظمة بصفة مراقب منذ زمن طويل.

فما هي أبرز المعلومات عن هذه المنظمة، وما هي أهميتها؟

_ تأسست المنظمة في العام 2001، من قبل الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، بهدف بناء الثقة بين هذه الدول وزيادة التعاون بينها على الصعيد السياسية والاقتصادية والأمنية. وانبثقت عن مجموعة شنغهاي الخمسة.

_ تضم حالياً ثماني دول كاملة العضوية، بالإضافة الى الأعضاء المؤسسين: أوزبكستان، والهند، وباكستان.

_ كسبت إيران صفة المراقب فيها منذ العام 2005.

_ هي أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث التغطية الجغرافية وعدد السكان.

_ أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة هو مجلس الرؤساء، الذي يجتمع مرة واحدة كل عام، ويتخذ القرارات والتوجيهات بشأن جميع المسائل الهامة للمنظمة.

_ يتم إجراء تدريبات عسكرية بانتظام بين أعضاءها، لتعزيز التعاون والتنسيق ضد الإرهاب والتهديدات الخارجية الأخرى، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

_ تسعى دول هذه المنظمة الى إيجاد التكامل فيما بينها على الصعيد الاقتصادي، وإيران بما لديها من إمكانات وموارد، خاصة في مجال الطاقة، ستشكل إضافة مهمة للمنظمة. ومن جهة أخرى ستتيح المنظمة لإيران الفرصة، لكي تخرق الحصار المفروض عليها أمريكياً، لجذب الاستثمارات الاسيوية وتوريد المنتجات البتروكيميائية.

_ من أهم العوائق التي حالت دون البت بقبول إيران كعضو دائم:

1)العقوبات الأميركية المفروضة عليها، والتي تتعلق بالبرنامج النووي، وخصوصاً ما يرتبط بقانون "كاتسا" (2017)، لأنه سيعرّض كل دول المنظمة لخطر العقوبات.

2)العلاقات الإيرانية السعودية التي انقطعت في السنوات الأخيرة، وللصين علاقات مميزة مع البلدين، لذلك انتظرت حتى تتحسن علاقتهما ببعضهما لتقبل العضوية. فعندما تنضم إيران فإن السعودية بدورها أيضاً ستضغط من أجل العضوية. لذلك يتوجب أن يكون هناك أكبر قدر من التفاهم بين الدولتين.

كيف تستمر المنظمة مهامها:

_ تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها في العديد من المجالات: النقل، الطاقة، الاتصالات، الأمن والجيش والدفاع، الشؤون الخارجية، الاقتصاد، الثقافة، والعلاقات المصرفية والمالية.

_ للمنظمة علاقة بأهم الهيئات والمنظمات الدولية أبرزها: الأمم المتحدة، كومنولث الدول المستقلة، آسيان.

_ في عام 2005، تم رفض الطلب الذي تقدمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على صفة مراقب في المنظمة.

تأثيرات المنظمة الجيوسياسية:

وفقًا لنظرية المفكر الأمريكي الاستراتيجي زبيغنيو بريجنسكي، فإن السيطرة على الكتلة الأرضية الأوراسية، هو مفتاح الهيمنة والسيطرة على العالم. لذلك فإن هذه المنظمة بفضل تشكلها من أبرز بلدان أوراسيا، شكلت وما زالت، تهديداً لنظام قيادة العالم من قبل قطب واحد وهو أمريكا. لذلك وبالنظر الى ما تنسجه الصين وروسيا من علاقات استراتيجية مؤخرا مع دول المنطقة بأسرهاً، فلذلك ربما ستكون القيادة العالمية من نصيب هذه المنظمة في المستقبل.

و جدير بالذكر في وقت سابق أعلن امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، عن تذليل العقبات السياسية لانضمام ايران الى منظمة شنغهاي، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية، ستصبح ايران عضوا في المنظمة.

وكتب شمخاني في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، بحثت مع صديقي وزميلي السيد "باتروشف" أمين مجلس الامن القومي الروسي حول الأوضاع في افغانستان وسوريا والتصعيد الأخير ضد ايران في الخليج الفارسي.

واضاف: انه لمدعاة للسعادة ان تمت ازالة العراقيل السياسية من مسار عضوية ايران في منظمة شنغهاي، وسيتم حسم هذا الامر بعد انجاز الاجراءات الفنية ذات الصلة.

/انتهى/