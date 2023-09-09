زلزال المغرب يودي بحياة المئات ويُسبب دماراً هائلاً في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هز زلزال بقوة 7 درجات على سلم ريختر عدة مدن مغربية مساء أمس الجمعة.

كما ضربت عدة هزات أرضية عدداً من المدن المغربية، أوقعت عدداً كبيراً من القتلى والإصابات وانهيار الأبنية.

وبلغت قوة الزلازل 7 درجات وأنه وقع حوالي الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة، وقال إن مركز الزلزال كان في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، على عمق 8 كيلومترات.

وأفادت وسائل اعلام، بأن هذا الزلزال مختلف عن غيره، إذ إن الزلازل الذي وقع سابقا كانت لا تزيد قوتها على 3 أو 4 درجات، ويكون مركزه عادة في عمق البحر ولا يشعر بها سوى سكان المناطق الساحلية.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقا باسم تويتر أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.

وفي 24 شباط/فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط وأسفر عن 628 قتيلاً وأضرار مادية جسيمة.

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